Von der Liebe bis zum Reisen: Acht Ideen für Euren Sonntag

Natürlich habt Ihr die Möglichkeit, im Chemnitzer Umland noch auf die Piste zu gehen. Doch wer den Winter satt hat, dem bieten wir Alternativen.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch wenn die Temperaturen wieder steigen, habt Ihr dennoch die Möglichkeit, in Chemnitz und Umgebung noch mal auf die Piste zu gehen. Doch wer den Winter satt hat, dem bieten wir acht spannende Ausflugsziele als Alternative.

Inspiration Liebe

Chemnitz - Die Hochzeitsmesse "Inspiration Liebe" im Kraftverkehr Chemnitz (Fraunhoferstraße 60) hat bereits Tradition. Nach einem erfolgreichen Samstag könnt Ihr Euch am Sonntag noch von 10 bis 18 Uhr über Braut-, Fest- und Abendmode, Schmuck, Torten, Floristik, Styling, Standesämter und Co. informieren. Das Tagesticket könnt Ihr online oder an der Tageskasse kaufen. Es kostet 7,50 Euro.

Im Kraftverkehr Chemnitz dreht sich alles um das große Fest der Liebe. © Kristin Schmidt

Elke-Heidenreich-Abend

Chemnitz - Ellen Schaller (60) präsentiert um 16 Uhr im Fritz-Theater Chemnitz (Kirchhofstraße 34) ihren Elke-Heidenreich-Abend "Erika oder Der verborgene Sinn des Lebens" voller Humor, Melancholie und Lebenslust: Plüschschwein Erika ist anschmiegsam, eigenwillig und gibt Bettys Leben wieder einen Sinn. Wenige Restkarten gibt es für 18 Euro, ermäßigt ab 8 Euro.

Ellen Schaller zu Gast im Fritz-Theater Chemnitz. © PR / Ellen Schaller

Historische Schlossführung

Chemnitz - Das Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) ist ein reizvolles Kleinod und Denkmal einzigartiger Baukunst. Ein Ausflug inklusive Führung lohnt sich immer wieder. Während des Rundgangs erfahrt Ihr Wissenswertes über den Erbauer des Schlosses, die wechselhafte Geschichte des Hauses und seine architektonischen Besonderheiten. Am Ende der Führung erhaltet Ihr dann ein kleines Andenken. Der Einlass ist ab 14.45 Uhr, Beginn 15 Uhr. Die Führung kostet 14 Euro.

Immer ein Ausflug wert: das Wasserschloss Klaffenbach. © Peter Zschage

Gute Vorsätze fürs neue Jahr

Chemnitz - Zum Jahresbeginn präsentiert der Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) eine Sonderausstellung zum Thema Umwelt- und Artenschutz. Unter dem Motto "Gute Vorsätze fürs neue Jahr" werden verschiedene Aspekte des Umwelt- und Artenschutzes in den Mittelpunkt gestellt, und es wird gezeigt, wie jeder von uns aktiv zum Schutz unserer Natur beitragen kann. In verschiedenen Schaukästen und Infotafeln im gesamten Tierpark könnt Ihr spannende Themen rund um Umwelt- und Artenschutz entdecken. Neben dem Tierpark ist auch die Tierparkschule von 10 bis 15 Uhr geöffnet und bietet spannende Mitmachstationen.

Im Tierpark Chemnitz gibt's nicht nur viele Tiere zu entdecken, sondern auch viel Wissenswertes. © Maik Börner

Schlapps und Schlumbo

Plauen - Mit "Schlapps und Schlumbo" erwartet Euch eine liebevolle Geschichte aus dem Traumzauberbaum-Universum mit der wundervollen Originalmusik des Liedermachers Reinhard Lakomy. Wie bequem sind Eure Hausschuhe? Und wie heißt Euer gut eingelaufenes Lieblingspaar? Latschen, Schlappen, Pantoffeln? Vielleicht haben sie sogar einen eigenen Namen, denn vielleicht erinnert Ihr Euch noch an die Hörspielkassette aus den 80er-Jahren: "Schlapps und Schlumbo". Die Musicalkooperation könnt Ihr Euch am Sonntag, um 15 Uhr, im Vogtlandtheater Plauen ansehen.

Philipp Rosenthal, Sophia Bauer und Julia Hell im Stück "Schlapps und Schlumbo". © Christian Leischner

Reisemesse

Zwickau - Noch am Sonntag könnt Ihr die Reisemesse in der Sparkassen-Arena Zwickau (Bergmannsstraße 1) besuchen. Auf über 200 Quadratmetern erfahrt Ihr alles rund ums Reisen, eine aktive Freizeitgestaltung und Erholung. Die Messe wird von der "Gesund und Aktiv" begleitet, die als Sonderschau im Foyer stattfindet. Die Messe hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Informiert Euch für Euren nächsten Urlaub bei der Reisemesse in Zwickau. (Symbolbild) © 123RF/nadtochiy

Eisarena

Schneeberg - Die beliebte Eisarena auf dem Schneeberger Markt feiert am Sonntag ab 15 Uhr ihre Eröffnung. Dazu werden Euch ein abwechslungsreiches Programm und beste Unterhaltung geboten. Der Chemnitzer Eislaufclub sowie die Schönheider Wölfe zeigen auf dem Eis ihr Können und stimmen auf die bevorstehenden Wochen ein. Wenn Ihr selbst auf das Eis möchtet, zahlt ihr 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder bis 16 Jahren. Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt.

In Schneeberg kann man ab Sonntag wieder eislaufen. © 123RF/elenaesich

Volle Kraft voraus

Lichtenstein - "Volle Kraft voraus - ab geht die Rakete" heißt es für das Planetarium Lichtenstein "Minikosmos" nach dem Saisonende der Miniwelt. "Denn der Horizont ist nicht weit genug entfernt. Wir nehmen direkt Kurs auf die Sterne und das ganze Universum". Zahlreiche Überraschungen warten darauf, von Euch entdeckt zu werden. Das gesamte Programm findet Ihr beim Minikosmos. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene ab 16 Jahren und für Kinder bis 15 Jahren sowie Schüler 7 Euro.

Im Minikosmos Lichtenstein geht's hoch hinaus. © Andreas Kretschel

Vorsorge direkt vor Ort: Das Brustkrebs-Präventionsmobil macht Station

Im mobilen Labor des digiOnko Präventionsmobils könnt Ihr Euch über die molekulare Forschung und die Studie zu Brustkrebs informieren. © UKER/Graber