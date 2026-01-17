Trotz Tauwetter: Hier könnt ihr in Sachsen noch Skifahren

Erzgebirge - Der Winter macht Pause in Sachsen . Skifahren ist aber trotzdem, wenn auch eingeschränkt, im Erzgebirge möglich. Auf Naturschnee müssen Skifahren allerdings weitestgehend verzichten.

Bei Rost's Wiesen in Augustusburg liegt noch ordentlich Schnee, die Piste ist geöffnet. © Uwe Meinhold

Direkt vor den Toren von Chemnitz lockt Rost’s Wiesen (An der Rodelbahn 3) in Augustusburg auf den Hang. Die Beschneiungsanlage ist zwar außer Betrieb, aber am Skilift werden oben am Berg noch 60 Zentimeter gemeldet, im Tal sind es 40 Zentimeter. Der Rodelhang ist leider geschlossen. Lift und Skiverleih sind ab 9 Uhr geöffnet. Die Zwei-Stunden-Karte kostet für Erwachsene 13,20 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 9 Euro.



Auch in Eibenstock sind Abfahrten möglich. In der Winterskiarena in Wurzelrudis Erlebniswelt (Lohgasse 1) ist der komplette Skibetrieb ab 9 Uhr möglich. Es werden 200 Zentimeter Maschinenschnee gemeldet, der Pistenzustand sei gut. Die Liftnutzung kostet für Erwachsene 10,50 Euro, Kinder zahlen 7,50 Euro und Schüler/Studenten 9 Euro. Neben den Abfahrten kann auch die Rodelbahn genutzt werden. Das Rodelticket kostet 5 Euro für eine Stunde, für die Nutzung des Zauberteppichs.

In Sachsens größtem Skigebiet rund um den Fichtelberg sind auch ein paar wenige Pisten geöffnet, wie die 2200 Meter lange Abfahrt vom Fichtelberg zur Talstation der Schwebebahn sowie die Strecke zur Talstation von Schlepplift E und auch die Piste am Zauberteppich kann genutzt werden. Neben der Schwebebahn sind auch der Vierersessellift, die Himmelsleiter und der Zauberteppich geöffnet. Der Betrieb startet um 9 Uhr. Wenn es weniger auf die Piste und dafür aufs glatte Eis zieht, kann auch einige Runden in der Eis- & Sportarena Oberwiesenthal drehen. Die Loipen rund um den Fichtelberg sind alle geschlossen.

Der Tagespass am Fichtelberg kostet 41 Euro, Kinder ab 7 Jahren zahlen 31 Euro.