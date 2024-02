17.02.2024 06:33 684 Von Eislaufen bis Traumzauberbaum: Das ist am Samstag alles los

Traumzauberbaum, Dornröschen oder Holiday on Ice: Am Samstag ist in Chemnitz und Umgebung wieder viel los.

Von Victoria Winkel

Egal ob Sonne oder Regen, unsere Samstagstipps halten so viel Abwechslung bereit, dass das Februar-Wetter da draußen machen kann, was es will! Schönen Samstag für Euch! Dornröschen im Figurentheater Chemnitz - Es war einmal ein König und eine Königin, die wünschten sich sehnlichst ein Kind. Als dieser Wunsch endlich in Erfüllung geht, kommen die Feen aus dem ganzen Land, um das Kind zu beschenke. Doch die 13. Fee, die wurde nicht eingeladen, weil die Teller nicht reichten. Doch das soll sich bitter rächen. Die Fee taucht auf und spricht einen Fluch aus. Der lässt sich zwar abmildern, aber trotzdem muss Dornröschen 100 Jahre schlafen, wenn sie 15 wird. Können ihre Eltern sie beschützen? Die Geschichte "Dornröschen oder das Märchen vom Erwachen" wird um 10 Uhr im Figurentheater im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) gezeigt. Karten kosten 12 Euro. Dornröschen wurde als Baby von einer bösen Fee verflucht. © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi 70 Jahre Spielzeugmuseum Seiffen - Im Spielzeugmsueum Seiffen (Hauptstraße 73) könnt Ihr auf drei Etagen Tausende Exponate von erzgebirgischen Spielwaren und Weihnachtstraditionen bestaunen. Ihr könnt aber auch selber aktiv werden und Sachen ausprobieren. In der aktuellen Sonderausstellung gibt es zudem die Neuerwerbungen aus sieben Jahrzehnten zu entdecken. Das Museum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Das Spielzeugmuseum Seiffen bietet Spaß für Groß und Klein. © Klaus Jedlicka Fett, einäugig, revolutionär Rochlitz - Im Schloss Rochlitz (Sörnzinger Weg 1) haben drei Wettiner ihre Spuren hinterlassen und die Geschichte besonders geprägt: Deo von Groitzsch, "der Fette", Markgraf Wilhelm "der Einäugige" und die aufmüpfige Herzogin Elisabeth. Sie machte sich um die Einführung der Reformation verdient, während die Männer die Besiedlung des Rochlitzer Landes vorantrieben beziehungsweise den Umbau der Burg veranlassten. Bei einem Schlossbesuch kann man ihre Geschichte und die Geschichten rund um das Schloss kennenlernen. Das Schloss ist ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 7 Euro. Drei Wettiner haben ihre Spuren im Schloss Rochlitz hinterlassen. © Maik Börner Holiday on Ice Zwickau - Holiday on Ice ist zu Gast in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1). Die neue Show heißt "No Limits" und verbindet auf einzigartige Weise Innovation und Tradition mit einem völlig neuen Universum von spektakulärem Live-Entertainment auf und über dem Eis verspricht. Was die Show noch für Überraschungen bereithält, erfahrt Ihr um 13 Uhr, 16.30 Uhr oder 20 Uhr. Karten gibt es ab 36,90 Euro. Holiday on Ice ist in Zwickau zu Gast. © HOLIDAY ON ICE/Rico Ploeg Führung Villa Esche Chemnitz - Die Villa Esche in Chemnitz (Parkstraße 58) wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Haus des Strumpffabrikanten Herbert Esche gebaut. Die Villa gilt als ein Meisterwerk der Moderne und Baudenkmal von europäischem Rang. Bei einem Rundgang könnt Ihr die Besonderheiten der Villa kennenlernen. Los geht es um 13.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Tickets können online gekauft werden. Der Museumseintritt (5 Euro, ermäßigt 3 Euro) ist in dem Ticket nicht enthalten und muss separat vor Ort gezahlt werden. Bei einer Führung könnt Ihr die Besonderheiten der Villa Esche kennenlernen. © Kristin Schmidt Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille Aue-Bad Schlema - Am Traumzauberbaum ist wieder ein ganz besonderes Blatt gewachsen, dabei geht es ums Glücklichsein. Die Waldgeister sind zu einer Hochzeit eingeladen, doch das Hochzeitspferd Rosenhuf braucht dafür seine rosarote Liebesbrille und die ist verschwunden. Kann die Findefee Antonia helfen? Wie die Geschichte ausgeht, erfahrt Ihr um 15 Uhr im Kulturhaus Aue (Goethestraße 2). Karten gibt es ab 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Im Kulturhaus Aue erleben die Waldgeister ein neues Abenteuer vom Traumzauberbaum. © PR Eislaufen am Küchwald Chemnitz - Im Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2a) könnt Ihr ab 15 Uhr Eure Runden drehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro, Kinder (4-6 Jahre) 4,50 Euro und ermäßigt 5,50 Euro. Schlittschuhe können für 6,50 Euro ausgeliehen werden (ab Größe 37), Gleitschuhe (Größe 24-29) gibt es für 3,50 Euro und Kinderschlittschuhe (ab Größe 25) für 5,50 Euro. Im Chemnitzer Küchwald könnt Ihr Eislaufen. © Kristin Schmidt Ü40 Hirschtanz Limbach-Oberfrohna - Die Hirschbar in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) lädt zur Party ein. Ab 20 Uhr steigt der Ü40 Hirschtanz mit DJ Bonzay. Bis 1 Uhr könnt Ihr tanzen, gute Getränke genießen und einfach Spaß haben. Der Eintritt kostet 10 Euro.

