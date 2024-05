26.05.2024 06:19 2.181 Von Kräutermarkt bis Fahrradfest: Hier könnt Ihr heute was erleben

Am letzten Sonntag im Mai ist in Chemnitz und Umgebung viel los wie der Kräutermarkt "Basilikum" in Waldenburg oder das Fahrradfest in Chemnitz.

Von Victoria Winkel

Der letzte Sonntag im Mai steht an und da könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung wieder jede Menge erleben – zum Beispiel den Kräutermarkt "Basilikum" in Waldenburg, das Fahrradfest an der Chemnitzer Hochgarage oder eine Fahrt mit der Fichtelbergbahn. Wir wünschen Euch einen tollen Tag. Fahrt mit der Fichtelbergbahn Oberwiesenthal/Cranzahl - Das ist pure Eisenbahnromantik: Die Fichtelbergbahn ist zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal im Erzgebirge unterwegs. Die erste Fahrt in Richtung Cranzahl startet um 8.45 Uhr, in die Gegenrichtung fährt der erste Zug um 10 Uhr. Die einfache Fahrt nach Oberwiesenthal kostet für Erwachsene 9 Euro, Kinder zahlen 4,50 Euro und Familien 19,40 Euro.

Mit der Fichtelbergbahn könnt Ihr durch das Erzgebirge dampfen. © Uwe Meinhold 24. Köbe-Fest Penig - Im Naturpark Köbe in Penig (Markersdorfer Weg/an der B95) wird an diesem Sonntag das 24. Köbe-Fest gefeiert. Neben den heimischen Tieren wie Schafen, Hühnern, Pferden oder Eseln könnt Ihr Euch auf weitere zahlreiche Attraktionen und leckeres Essen freuen. Das Fest findet von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Beim Köbe-Fest könnt Ihr verschiedene einheimische Tiere treffen. © Maik Börner Kräuter- und Pflanzenmarkt Waldenburg - Gartenfreunde aufgepasst: Am Teehaus im Grünfelder Park in Waldenburg findet ab 10 Uhr "Basilikum - Der Kräuter- und Pflanzenmarkt" statt. Bei verschiedenen Gärtnereien und Händlern können Gartenkräuter, Sommerblumen, Stauden, Kräuterprodukte und Gartenaccessoires gekauft werden. Dazu gibt es viel Wissenswertes rund ums Thema Kräuter sowie ein Naturquiz. Fahrradfest an der Hochgarage Chemnitz - Beim Fahrradfest an der Chemnitzer Hochgarage (Zwickauer Straße 77) stehen in diesem Jahr Lastenräder im Mittelpunkt. Denn die Gefährte sind nicht nur praktisch, sondern auch älter als gedacht. Bei dem Fest treffen historische und moderne Lastenräder aufeinander. Das Fest beginnt um 10 Uhr. In den ersten zwei Stunden könnt Ihr am Stand des ADFC Eure Fahrräder codieren lassen (bitte mitbringen: das Rad, Personalausweis, Eigentumsbeleg. Wenn der Eigentumsbeleg nicht vorhanden ist, kann vor Ort eine Eigentumserklärung unterschrieben werden). Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder haben freien Eintritt. An der Chemnitzer Hochgarage könnt Ihr Euch beim Fahrradfest über Lastenräder informieren. © Kristin Schmidt Kunstmarkt im Schloss Lunzenau - Auf Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) findet an diesem Sonntag ab 10.30 Uhr der Kunstmarkt des Schlossvereins statt. Bei dem bunten Markt erwarten Euch regionale Künstler und Handwerker. Der Eintritt ist frei. Auf Schloss Rochsburg findet ein Kunstmarkt statt. © Ralph Kunz Sommerrodelbahn Seiffen - Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn macht jedem Spaß, egal welche Altersklasse. In Seiffen könnt Ihr in der Erlebniswelt (Bahnhofstraße 18b) auf der über 900 Meter langen Strecke durch 15 Kurven sausen, davon neun Steilkurven, mehrere kleinere Schikanen passieren und auf einem Riesenjump sogar etwas abheben. Die Sommerrodelbahn ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Rodler ab 15 Jahren zahlen 3,50 Euro für eine Einzelfahrt, Kinder (5 bis 7 Jahre) 1 Euro, Schulkinder (8 bis 14 Jahre) 2,50 Euro.

Die Sommerrodelbahn Seiffen hat insgesamt neun Steilkurven auf ihrer Strecke. © Petra Hornig Schlossführung Nossen - Im Schloss Nossen (Am Schloss 3) könnt Ihr am Sonntag "Auf den Spuren der von Schönbergs" wandeln. Bei einem geführten Rundgang mit Rüdiger Freiherr von Schönberg durch die Dauerausstellung könnt Ihr großartige historische Objekte sehen, die heute Eigentum der Von Schönberg'schen Stiftung sind. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Im Schloss Nossen könnt Ihr an einer Führung teilnehmen. © Petra Hornig Kinderkonzert Zwickau - Der flauschige Alien Claris lernt zusammen mit den kleinen Besuchern in diesem Konzert etwas über das Herz der Musik - den Rhythmus. Auch seine Freundin Roberta ist wieder dabei und gemeinsam lernen sie Polka, Walzer und Tango kennen. Dabei erklingen Werke von Strauss, Haydn, Grieg und Gershwin. Das Kinderkonzert im Gewandhaus Zwickau (Gewandhausstraße 7) beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es für 14 Euro. TAG24 wünscht viel Spaß!

Titelfoto: Uwe Meinhold, Maik Börner, Petra Hornig