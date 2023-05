Von Kunstmarkt bis Eisenbahnromantik: Das ist alles los in Chemnitz und Umgebung

Für alle, die kurz vorm Start in die neue Woche etwas erleben möchten, haben wir ein paar Tipps in Chemnitz und Umgebung parat und wünschen Euch einen tollen Sonntag.

Chemnitz - Der Internationale Museumstag findet seit 1978 statt und soll auf die Bedeutung der Museen aufmerksam machen. In diesem Jahr nehmen in Chemnitz unter anderem das Industriemuseum, das Museum für Naturkunde sowie das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz smac am Museumstag teil. Los geht's ab 10 Uhr. Ob auch ein Museum aus Eurer Umgebung teilnimmt, könnt Ihr auf der Homepage des Museumstags nachsehen.

Klingenthal - Willkommen in der urwüchsigen Natur des Vogtlands, im Tierpark Klingenthal (Amtsberg 22, Richard-Wagner-Höhe). Über den Dächern der Sportstadt gelegen, könnt Ihr 40 Tierarten in ihren Gehegen entdecken, darunter Alpakas, Zwergziegen, Erdmännchen und vieles mehr. Für die kleinen Besucher gibt es auch zwei tolle Spielplätze. Der Tierpark ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, Kinder zahlen 4 Euro und das Familienticket kostet 18 Euro.

Freiberg - Kurzentschlossene können spontan in der Terra Mineralia in Freiberg (Schlossplatz 4) an einer Last-Minute-Führung teilnehmen und so bei einem 90-minütigen Rundgang die Highlights der Ausstellung kennenlernen. Ihr bekommt außerdem einen Überblick über wichtige Lagerstätten und die schönsten Minerale der Schau. Die Führung beginnt um 10.30 Uhr. Die Tageskarte für das Museum kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.