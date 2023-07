Von Weindorf bis Christopher Street Day: Das könnt Ihr am Samstag alles erleben

Habt Ihr schon Pläne für das Wochenende gemacht? Falls nicht, hätten wir da ein paar Vorschläge für Euch. Vom Talsperrenfest an der Talsperre Kriebstein über das Chemnitzer Weindorf oder den Erlebnistag am Stausee Oberwald ist für jeden Geschmack etwas dabei. Habt einen schönen Samstag.

Chemnitz - Im Wildgatter Rabenstein (Thomas-Müntzer-Höhe) könnt Ihr verschiedene Waldtiere in ihrer natürlichen Umgebung kennenlernen, nicht nur von den Wegen aus, sondern auch von zahlreichen Beobachtungskanzeln. Auf 35 Hektar leben etwa 90 Tiere in verschiedenen Arten. Ende Mai sind Graukraniche als neue Bewohner in der Anlage eingezogen. Das Wildgatter ist ab 8 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Kriebstein - Dieses Wochenende steht in Kriebstein ganz im Zeichen des Feierns, denn es ist Talsperrenfest. Es gibt Live-Musik, Neptunfest und ein Kinderprogramm. Wer von einem der Schiffe aus die Talsperre genießen möchte, kann das um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16 sowie 17 Uhr tun. Eine Fahrt vom Hafen in Kriebstein bis nach Lauenhain und wieder zurück kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Um 16.20 Uhr startet in Lauenhain die Bootsparade, an der auch die Schiffe des Zweckverbandes teilnehmen. Gegen 22 Uhr gibt es im Hafen Kriebstein ein Höhenfeuerwerk. Falls die Witterung den Feuerwerkern einen Strich durch die Rechnung macht, gibt es eine Lasershow auf der Seebühne.