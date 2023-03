"Waterloo" in der Stadthalle: Hitparaden-Star bringt ABBA nach Chemnitz

Chemnitz - ABBA war nie in Chemnitz . Die schwedische Kultband gastierte nur einmal in der DDR, trat im November 1974 in Berlin in der TV-Show "Ein Kessel Buntes" und in der Jugendsendung "rund" auf.

Die Illusion ist perfekt: Anni-Frid (l.) und Agnetha aus der ABBA-Show singen die Originalhits der schwedischen Kult-Band. © Nova Production

Knapp 50 Jahre nach dem "Grand Prix"-Sieg rockt nun doch "Waterloo" die Chemnitzer Stadthalle - in der Show "Thank you for the music - Die ABBA-STORY" am 26. März.



Die Geschichte der Kult-Band wird erzählt von Ex-ZDF-Hitparaden-Moderator Uwe Hübner (61). In die Rollen, Kostüme und Perücken von Benny, Björn, Agnetha und Anni-Frid schlüpfen Vollblutmusiker.

"Als ich die beiden Mädels das erste Mal gehört habe, hatte ich echt Gänsehaut. Und obwohl ich als Teenager eher Agnetha gut fand, bin ich jetzt von Dominique Lacasa, der Tochter von Frank Schöbel und Aurora Lacasa, ganz hin und weg. Sie ist unser jüngster Zugang und eine tolle Frida", verrät Hübner.

"Frida habe ich tatsächlich mal in den 90er-Jahren bei einer Party in Basel getroffen und mich 20 Minuten mit ihr unterhalten. Sie hatte einen unglaublichen Charme."