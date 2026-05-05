Kulturhauptstadt ist vorbei: Warum hängen die KuHa-Fahnen noch?

Chemnitz - Die KuHa ist vorbei, nur ihre Werbefähnchen machen noch Überstunden. Aber wie lange noch?

Noch bis Mitte Juli sind die Fahnen in Chemnitz zu sehen. © Sven Gleisberg

An 300 Straßenlaternen im Chemnitzer Stadtgebiet flattern die Banner noch mindestens bis Mitte Juli weiter durch Wind, Wetter und Stadtverkehr.

Der Grund für die Verlängerung hängt laut Rathaus am nächsten Großereignis: Vom 18. Juni bis 5. Juli kommt "Theater der Welt" nach Chemnitz – Deutschlands größtes internationales Festival für zeitgenössische Bühnenkunst.

Erst danach ist Schluss mit "Flatter-Legacy".

Beschädigte Fähnchen sollen je nach Zustand aber vom städtischen Bauhof ausgetauscht oder entfernt werden.