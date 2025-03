Das könnt Ihr zur Eröffnung des Purple Paths erleben

Chemnitz - Die Kulturhauptstadt (KuHa) erwacht aus dem Winterschlaf. Mit dem Frühling beginnt die heiße Phase für das große Festjahr - zahlreiche Events stehen in den Startlöchern. Ein besonderes Highlight: die offizielle Eröffnung des Kunst- und Skulpturenwegs Purple Path.

Alexander Ochs, Kurator des Kunst- und Skulpturenpfades Purple Path. © Maik Börner

Vom 11. bis 13. April feiert das Hauptprojekt der KuHa eine große Eröffnungsgala. "Wir sprechen aktuell von über 90 Künstlern an 70 Standorten in 39 Kommunen. Das war ein enormer Kraftakt", sagt Kurator Alexander Ochs.

Lokale, regionale und international renommierte Künstler werden dabei präsentiert. Den Auftakt macht am Freitag ein Festakt in der Alten Baumwolle in Flöha.

Zudem werden drei Ausstellungen in Flöha, Schneeberg und Oelsnitz/Erzgebirge eröffnet und acht neue Skulpturen eingeweiht. "Ein Wochenende, an dem sich die ganze Region präsentieren kann", freut sich Andrea Pier, kaufmännische Geschäftsführerin der KuHa.

Ende März erscheint dazu ein gedrucktes Programmheft. Zudem sind Bus-, Rad- und Wandertouren zum Eröffnungswochenende geplant.