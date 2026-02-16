Katerstimmung nach der Party? Das ist vom KuHa-Jahr übrig geblieben

Chemnitz - Fast drei Monate ist das Kulturhauptstadt-Jahr in Chemnitz jetzt vorbei. 2025 feierte sich die Stadt noch als kreatives Zentrum Europas, lockte Hunderttausende Besucher an und versprach nachhaltige Impulse. Doch was ist vom großen Festjahr geblieben - und was können Touristen aktuell überhaupt noch davon sehen?

KuHa-Sprecherin Mareike Holfeld (52) gibt einen Überblick, was Chemnitz aktuell zu bieten hat. © Sven Gleisberg

"Das größte bleibende Projekt von Chemnitz 2025 ist der Kunst- und Skulpturenweg Purple Path", sagt KuHa-Sprecherin Mareike Holfeld (52). In Chemnitz und 38 Kommunen der Region stehen weiterhin zahlreiche Werke im öffentlichen Raum.

"Diese einzigartige Ausstellung wird sich in den kommenden Jahren zu einem weiteren Tourismusmagneten entwickeln", so Holfeld.

Auch einige 2025 neu geschaffene oder belebte Orte sind weiter in Betrieb: Die Hartmannfabrik, der Garagen-Campus und die Stadtwirtschaft sollen regelmäßig bespielt werden. Allerdings sind die Veranstaltungskalender derzeit noch überschaubar.

Ein konkreter Anlaufpunkt für Touristen, die sich ein Stück KuHa 2025 anschauen wollen, ist das sanierte Karl Schmidt-Rottluff Haus samt Ausstellung. Sichtbar im Stadtbild bleiben zudem die elf Fassadenbilder des Projekts "Hallenkunst".

Holfeld: "Die als Chemnitz 2025 Projekt entstandene Ausstellung 'Offener Prozess' im Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex wird ebenso weiterhin gezeigt."