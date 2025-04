Schwedischer Nachtzug fährt im Kulturhauptstadtjahr auch nach Chemnitz

Die beiden anderen Termine sind der 1. August und der 20. September. Auch zum letzten Termin im September gibt es etwas zu feiern: Deutschland begeht an dem Wochenende den "Tag der Schiene" und der VMS feiert das 200-jährige Jubiläum der Eisenbahn in Europa. Chemnitz wird damit zum Mittelpunkt internationaler Bahngeschichte. Mehr zu den Feierlichkeiten findet Ihr hier: vms.de/200-jahre-eisenbahn .

Am Freitag, 9. Mai wird der Zug erstmals aus der schwedischen Hauptstadt Stockholm (via Kopenhagen, Hamburg, Berlin, Dresden) den Chemnitzer Hauptbahnhof erreichen. Dieser Tag fällt mit der Europawoche zusammen, die im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres mit Veranstaltungen gefeiert wird. Die Rückfahrt ist für den 11. Mai, 17.25 Uhr, vorgesehen.

Im Snälltåget könnt Ihr Tickets für Liegeplätze in Gemeinschaftsabteilen oder auch private Abteile kaufen. © Snälltåget

Zum ersten Termin startet der Nachtzug am Donnerstag, 8. Mai, um 16.20 Uhr in Stockholm. Unterwegs könnt Ihr in Hamburg am Freitagmorgen, 5.31 Uhr sowie in Berlin, 7.47 Uhr zusteigen. Der Zug erreicht Chemnitz am Freitag dann 11.29 Uhr.

Reisende können Tickets für verschiedene Komfortklassen buchen.

Ein Sitzplatz für die Strecke Chemnitz - Stockholm kostet ab 59 Euro, Liegeplätze in Gemeinschaftsabteilen sind ab 69 Euro erhältlich, während private Abteile ab 280 Euro verfügbar sind.

An Bord werdet Ihr in einem Kiosk kulinarisch versorgt, dort gibt es eine Auswahl an schwedischen Spezialitäten.

Buchungsmöglichkeiten und Informationen zum Fahrplan gibt es hier: snalltaget.se/skandinavien.