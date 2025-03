Zwei Monate Kulturhauptstadt: Kneipen, Hotels und Gästeführer ziehen erste Bilanz

Auch die Chemnitzer Gastronomen ziehen ein durchweg positives Fazit. "Wir haben einen Effekt gemerkt. Die Umsatzzahlen in unseren Lokalen sind im Vergleich zu 2024 gestiegen", so Gastronom André Gruhle. Zudem habe man bemerkt, dass auch viele Touristen von außerhalb Gaststätten besuchten.

In der Hartmannfabrik, dem Besucherzentrum für Chemnitz 2025, steigen die Anfragen stetig. "Wir haben im Schnitt 300 Besucher pro Tag", berichtet KuHa-Sprecherin Mareike Holfeld (50).

"Mit dem Monat März 2025 spüren wir den Aufwind durch die Kulturhauptstadt. In der Jahresplanung sehen wir jetzt ca. 20 Prozent mehr Belegung als üblich", so Hotelier Tino Eckhold vom Biendo Hotel.

Dass der Zustrom an Besuchern nicht nur gefühlt zunimmt, bestätigt auch Brazil-Chef Gernot Roßner (53): "Es ist deutlich spürbar, dass viele Touristen Chemnitz als Ziel haben."

Gästeführerin Ramona Wagner (67) verzeichnet viele Nachfragen an Stadtführungen. © Uwe Meinhold

Ramona Wagner (67) vom Verein der Gästeführer zieht ein positives Fazit: "Für uns als Gästeführer ist es von 0 auf 100 gegangen. Wir werden regelrecht überrannt. Wir hätten uns gar nicht vorstellen können, dass so viel kommt. Ich habe in meinem Kalender in diesem Jahr nichts mehr frei."

Wie sieht's bei den Museen und am Theater aus? "In allen Häusern der Kunstsammlungen Chemnitz ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg an Besuchszahlen zu verzeichnen", teilten die Kunstsammlungen mit.

Auch vom smac gibt's positive Nachrichten: "Seit Beginn des Jahres haben wir 50 Prozent mehr Besucher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres" so Museums-Chefin Sabine Wolfram (65).

Demnach seien auch wesentlich mehr Besucher von außerhalb und aus dem Ausland im Museum gewesen. Auch beim Theater wird eine positive Entwicklung bei den Besucherzahlen festgestellt.