24.03.2023 15:11 Aggressive Ladendiebe sorgen in Chemnitz für Ärger

In Chemnitz kam es am Donnerstagabend zu drei Ladendiebstählen. In zwei Fällen waren die mutmaßlichen Diebe aggressiv, wurden letztendlich aber geschnappt.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Aggressive Ladendiebe sorgten am Donnerstagabend in Chemnitz für Ärger! Im Alt-Chemnitz-Center wurden am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Ladendiebe (beide 18) erwischt. Einer der jungen Männer riss einen Mitarbeiter (41) zu Boden. (Archivbild). © Kristin Schmidt Gegen 17.20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter (40) in einem Geschäft am Neumarkt, wie ein Kunde ein Parfum im Wert von rund 130 Euro klauen wollte. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach, rastete dieser aus, schlug um sich und versuchte den Mitarbeiter zu beißen! Der 40-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Jedoch wurde der mutmaßliche Ladendieb bei dem Gerangel leicht verletzt. "Der libysche Staatsangehörige (39) konnte schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden, wobei auch zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes unterstützen", so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen laufen. Chemnitz Crime Brennpunkt Chemnitzer City: Rathaus macht Geld für Sicherheit locker Kurz darauf, gegen 18.55 Uhr, wurde die Polizei zum Alt-Chemnitz-Center in die Annaberger Straße gerufen. Dort hatte eine Ladendetektivin (40) zwei Junge Männer beim Klauen von Getränken und Lebensmitteln im Wert von knapp 30 Euro erwischt. "Als sie mit einem weiteren Mitarbeiter (41) einen der beiden mutmaßlichen Diebe am Verlassen des Einkaufsmarktes hindern wollte, riss dieser sich los, wobei der 41-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde", heißt es von der Polizei. Das mutmaßliche Diebes-Duo flüchtete zwar, konnte aber wenig später von der Polizei geschnappt werden. Gegen die beiden 18-jährigen Deutschen laufen die Ermittlungen. Baumarkt-Diebstahl in Chemnitz verhindert Das war es aber immer noch nicht: In einem Baumarkt an der "Planitzwiese" auf dem Chemnitzer Sonnenberg wollte ein weiteres mutmaßliches Diebes-Duo Werkzeug und Baumaterialien im Wert von 540 Euro klauen. Der Mann (35) und die Frau (44) wurden dabei erwischt - die Polizei rückte an. Die beiden tschechischen Staatsbürger kamen aufs Polizeirevier und wurden wenig später wieder entlassen. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen.

Titelfoto: Kristin Schmidt