Alarm auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Zwei Verletzte bei blutigem Streit

Chemnitz - In Chemnitz ist es am Dienstagabend auf dem Sonneberg zu einer blutigen Auseinandersetzung. Der Polizeieinsatz dauert noch an.

Die Polizei war am Dienstagabend auf der Hainstraße im Einsatz. Zwei Männer hatten sich dort gegenseitig verletzt. © Jan Härtel/Chempic

In einem Mehrfamilienhaus in der Hainstraße waren gegen 19 Uhr zwei Syrer (24, 26) zunächst in Streit geraten. Die Situation eskalierte und wurde schließlich blutig.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigt, schlug einer der Männer den anderen ins Gesicht. Sein Kontrahent zückte daraufhin ein Messer und verletzte ihn leicht am Bauch.

Die beiden Männer mussten nicht ins Krankenhaus. Die Verletzungen konnten vor Ort behandelt werden.