Streit im Chemnitzer Zentrum eskaliert: 39-Jähriger am Kopf verletzt

Chemnitz - Am Samstagabend ist im Chemnitzer Zentrum ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Auf dem Schillerplatz ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall auf dem Schillerplatz an der Straße der Nationen. Dort war ein 39-jähriger Nigerianer mit einem 31-jährigen Somalier in Streit geraten.

Das Ganze eskalierte und der 31-Jährige soll dann dem 39-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche eine Schnittverletzung am Kopf zugefügt haben.

Alarmierte Polizisten der Chemnitzer City-Streife trafen am Einsatzort auf den verletzten 39-Jährigen und auf den 31-jährigen Angreifer.

"Das mutmaßliche Tatmittel fanden die Beamten im Umfeld auf. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Geschädigten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus", so die Polizei weiter.