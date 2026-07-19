Streit im Chemnitzer Zentrum eskaliert: 39-Jähriger am Kopf verletzt
Chemnitz - Am Samstagabend ist im Chemnitzer Zentrum ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.
Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall auf dem Schillerplatz an der Straße der Nationen. Dort war ein 39-jähriger Nigerianer mit einem 31-jährigen Somalier in Streit geraten.
Das Ganze eskalierte und der 31-Jährige soll dann dem 39-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche eine Schnittverletzung am Kopf zugefügt haben.
Alarmierte Polizisten der Chemnitzer City-Streife trafen am Einsatzort auf den verletzten 39-Jährigen und auf den 31-jährigen Angreifer.
"Das mutmaßliche Tatmittel fanden die Beamten im Umfeld auf. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Geschädigten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus", so die Polizei weiter.
Der somalische Tatverdächtige wurde wegen seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht.
Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie zu den konkreten Tatumständen laufen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa