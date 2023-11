02.11.2023 13:43 649 Angriff im Chemnitzer Zentrum: Drei Verletzte bei Schlägerei

Am Mittwochabend sind bei einer Prügelei in der Reitbahnstraße in Chemnitz drei Personen verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Bei einer Prügelei im Chemnitzer Zentrum sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. In der Reitbahnstraße kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung. (Archivbild) © Maik Börner Wie die Polizei mitteilte, war gegen 23.10 Uhr eine Gruppe von etwa zehn Personen mit einer Straßenbahn in Richtung Innenstadt unterwegs. In der Bahn kam es zu einem Streit mit zwei anderen Fahrgästen. Als die Gruppe an der Haltestelle in der Reitbahnstraße ausstieg, folgten ihr die beiden Männer und griffen einige aus der Gruppe an. Chemnitz Crime Zahlreiche Einbrüche in Chemnitz: E-Bike, Werkzeuge, Navi und Stromkabel geklaut Bei der Prügelei wurden drei Deutsche (18, 22, 30) leicht verletzt. Eine bisher unbekannte Frau soll die Angreifer mit Reizgas in die Flucht getrieben haben. "Im Zuge der Tatortbereichsfahndung stellten alarmierte Polizisten zwei Tatverdächtige (17, 21/ukrainische Staatsangehörigkeit) in der Gustav-Freytag-Straße", so die Polizei weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Körperverletzungsdelikten und den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.

Titelfoto: Maik Börner