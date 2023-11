Attacke in Chemnitz: 20-Jähriger von Gruppe beleidigt, bedroht und geschlagen

Immer wieder kommt es in der Reitbahnstraße zu brutalen Überfällen. © Maik Börner

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, war der 20-jährige Syrer am 23. Oktober gegen 11.30 Uhr in der Reitbahnstraße mit seinem Handy in der Hand unterwegs, als er zwischen der Annenstraße und Moritzstraße auf eine Gruppe von sechs oder sieben Unbekannten traf, die Arabisch sprachen.

Einer von ihnen packte den Syrer am Kragen und im weiteren Verlauf wurde der 20-Jährige beleidigt und bedroht. Offenbar war seine Handyhülle, auf dem eine Israel-Flagge abgebildet war, Grund für den Angriff.

Der Mann, der ihn anfangs packte, schlug ihm zudem ins Gesicht und griff sich das Handy. Anschließend ließen sie von ihm ab und verschwanden. Der Geschädigte blieb leicht verletzt zurück.

Ein bislang unbekannter Zeuge bot dem Syrer daraufhin seine Hilfe an. Der 20-Jährige lehnte jedoch ab und suchte die nächste Polizeidienststelle zur Anzeigenerstattung auf.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den unbekannten Zeugen, der laut Aussagen des Syrers ein deutscher Mann gewesen sein soll. Die Polizei bittet ihn und alle anderen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den möglichen Tätern geben können, sich unter folgender Telefonnummer bei der Chemnitzer Kriminalpolizei zu melden: 0371 387-3448.