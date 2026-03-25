Auf dem Chemnitzer Sonnenberg: 19-Jähriger von Jugendlichen bedroht und beklaut

Chemnitz - Erneut kam es in Chemnitz zu einem Raub! Am Lessingplatz auf dem Sonnenberg ist am Dienstagabend ein junger Mann (19) bedroht und bestohlen worden.

Am Lessingplatz in Chemnitz kam es zu dem Vorfall. (Archivbild) © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, näherten sich dem 19-Jährigen zwei Jugendliche und sprachen ihn an.

Dann drohten die beiden mit Gewalt und forderten Geld von ihm.

"Im Anschluss durchsuchten die Täter den Angesprochenen und verschwanden mit Kopfhörern und Handschuhen des 19-Jährigen", heißt es weiter.

Als die Täter mit der Beute im Wert von circa 100 Euro flüchteten, rief der unverletzte 19-Jährige die Polizei.

Zeitnah konnten Beamte einen Tatverdächtigen in der Nähe aufgreifen. Bei ihm handelt es sich um einen 14-jährigen Slowaken. Die geklauten Gegenstände hatte er nicht dabei.