Ausgerechnet an Weihnachten: Einbrecher steigen in Chemnitzer Pfarramt ein

Chemnitz - Einbrechern scheint nichts heilig zu sein, nicht einmal das Weihnachtsfest. In Chemnitz suchten Unbekannte während der Feiertage mehrere Gebäude heim, darunter auch ein Pfarramt.

An Weihnachten sind Einbrecher in ein Pfarramt auf dem Chemnitzer Sonnenberg eingestiegen. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Einbrecher am späten Montagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße auf dem Sonnenberg ein. Dort verschafften sie sich Zutritt zu dem Pfarramt, das im Erdgeschoss des Hauses liegt. Sie durchsuchten mehrere Räume und klauten dabei Gedenkmünzen aus Ton.

Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der Wert der Münzen ist derzeit noch nicht bekannt.

"Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden in Tatortnähe zwei Männer festgestellt. Bei einer der Personen wurden entsprechende Tonmünzen, welche dem Pfarramt zugeordnet werden konnten, aufgefunden und sichergestellt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die beiden Deutschen (31, 32) wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen das Duo dauern aber noch an.