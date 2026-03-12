Erneut Kinder und Teenies in Chemnitz bedroht und beklaut

Chemnitz - In Chemnitz sind erneut mehrere Kinder und Jugendliche bedroht und beklaut worden. Die Vorfälle ereigneten sich im Zentrum und auf dem Sonnenberg.

In einer Tram wurden drei Kinder bedroht und beklaut. Die Betroffenen verließen die Straßenbahn am Theaterplatz. © Ralph Kunz

Am Mittwochmittag stiegen drei 13-jährige Jungen in eine Straßenbahn am Hauptbahnhof in Richtung Theaterplatz.

"Ein Unbekannter fragte sie nach Kleingeld und bedrohte sie im weiteren Verlauf. Aus Angst übergab einer der Jungen dem Täter eine zweistellige Summe Bargeld. Anschließend verließen die Kinder die Bahn am Theaterplatz", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der unbekannte Mann soll dunkle Haut- und Haarfarbe gehabt und mit Akzent gesprochen haben. Außerdem soll er schwarze Klamotten getragen haben.

Am Abend kurz nach 20 Uhr kam es in der Hainstraße in der Nähe der Fürstenstraße zu einem ähnlichen Vorfall.

Drei Jungen (13, 14, 14) sprachen einen jungen Mann an und fragten ihn nach der Adresse eines Ladengeschäftes.