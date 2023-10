11.10.2023 19:09 2.484 Bei Anti-Terror-Demo in Chemnitz: Israelis und Araber prallen aufeinander

In Chemnitz fand am Mittwochabend fand in Chemnitz eine Pro-Israel-Demo. Palästina-Sympathisanten versuchten die Kundgebung zu stören.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Eine Pro-Israel-Demo auf dem Chemnitzer Neumarkt drohte am heutigen Mittwochabend aus dem Ruder zu laufen. Maria Koschwitz (58) organisierte die Israel-Demo. © Bernd Rippert Nachdem sich fast 300 Juden und Israel-Freunde zur Kundgebung gegen den Hamas-Terror in Israel versammelt hatten, versuchte eine große Gruppe arabischer Menschen die Demo zu stören. Bis zu 200 Palästina-Sympathisanten liefen auf die Israel-Demo zu. CDU-Kreisvorsitzende Ines Saborowski (56): "Es sah für einen Moment sehr bedrohlich aus." Sie rief sogar den Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (52, parteilos) auf dem Handy an, rief um Hilfe. "Minuten später war sehr viel Polizei da und trennte die Lager." Jörg Knöfel (55), Center-Manager der Galerie Roter Turm war dennoch nicht zufrieden: "Natürlich haben wir Versammlungsfreiheit, aber solche Auseinandersetzungen in der Geschäftszeit sind nicht förderlich." Organisiert hatte die Demo Maria Koschwitz (58). Sie leitet den Chemnitzer Chor Lechajim der sächsischen Isreal-Freunde. Palästina-Sympathisanten versuchten die Demo zu stören. © Harry Härtel/ Haertelpress Rund 300 Teilnehmer nahmen an der Demo für Israel teil. © Harry Härtel/ Haertelpress Polizei bleibt auch nach Demo-Ende in Innenstadt Die Polizei kontrolliert Palästina-Sympathisanten, weitere Einsatzkräfte sind in der Innenstadt eingetroffen. © Bernd Rippert Koschwitz: "Als Träger der Kundgebung holte ich die Jüdisch-Messianische Gemeinde Chemnitz an Bord. Wir stehen zusammen an der Seite Israels. Der Angriff der Hamas ist furchtbar. Die Gegendemonstration der Palästinenser war erschütternd." Neben Grußworten von Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD) und Ines Saborowski gab es Ansprachen. Maria Koschwitz spielte am Klavier und der Chor sang dazu, unter anderem das Lied "Unser Vater lebt". Gegen 19 Uhr verliefen sich beide Demonstrationen, die Polizei blieb aber vorerst präsent in der Innenstadt. Minuten später spitzte sich die Lage bei den Palästina-Freunden zu. Mehr Polizei strömte in die Innenstadt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz (Böllerwurf) und wegen Beleidigung.

Titelfoto: Harry Härtel/ Haertelpress