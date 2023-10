Bombendrohung! Polizeieinsatz an Chemnitzer Oberschule

In Chemnitz hat es am Montag einen Polizeieinsatz an der Oberschule "Am Körnerplatz" gegeben. Es gab eine Bombendrohung.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Polizeieinsatz an der Oberschule "Am Körnerplatz" in Chemnitz.

Am Montag gab es einen Polizeieinsatz an der Oberschule "Am Körnerplatz" in Chemnitz. © Harry Härtel/Haertelpress An der Schule in der Uhlandstraße auf dem Sonnenberg hat es eine Bombendrohung gegeben. Das anonyme Schreiben kam bereits am Sonntag per E-Mail in der Schule an. Am Montag durchsuchte die Polizei das Gebäude mit drei Spürhunden. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden. Chemnitz Crime Autoeinbrüche in Chemnitz: Smartphones und Kühlbox geklaut Zum Zeitpunkt der Durchsuchung waren keine Schüler anwesend. "Die Drohung hatte einen religiösen Hintergrund" so die Polizei gegenüber TAG24.