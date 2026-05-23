Vereinsgebäude in Chemnitz beschmiert: Polizei sucht nach Zeugen

Chemnitz - Wieder wurde ein Vereinsgebäude auf dem Sonnenberg in Chemnitz mit Schmierereien "verziert".

Großflächig wurde die Farbe auf der Hausfassade verteilt. © Jan Härtel

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die unbekannten Schmierfinken offenbar Donnerstagnacht auf der Augustusburgerstraße, nahe der Hammerstraße, ans Werk.

Großflächig beschmierten sie dort die Fassade des Vereinsgebäudes.

Konkrete Angaben hinsichtlich der Kosten zur Beseitigung der lilafarbenen Schmierereien kann die Polizei derzeit nicht machen.

Das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Insbesondere Anwohner, die im Bereich Augustusburger Straße/Hammerstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer zu melden: 0371 387-3448.

Bei dem betroffenen Verein handelt es sich um eine anerkannte Schwangerenberatungsstelle mit Schwerpunkt auf dem Schutz ungeborenen Lebens.