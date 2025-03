Brutale Messerattacke in Chemnitz: Hat Täter haufenweise Schmuck gestohlen?

Chemnitz - Ende Januar kam es in Chemnitz zu einer brutalen Messerattacke: Ein Mann (37) stach einen 42-Jährigen nieder . Eine Not-OP rettete dem Opfer das Leben. Nun fand die Polizei bei dem Messer-Mann zahlreiche Schmuckgegenstände, die er offenbar gestohlen hatte. Die Beamten hoffen, dass der Schmuck schnell wieder in die richtigen Hände gerät.

Der Messer-Mann wurde in Coswig (Landkreis Meißen) festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/sasun1990

Der 37-jährige Afghane hatte Ende Januar einen Landsmann (42) in Altchemnitz brutal niedergestochen: Die beiden Männer gerieten in einem Lokal an der Annaberger Straße in Streit - es kam zum Messerangriff.

Dabei wurde der 42-Jährige im Bauchbereich lebensbedrohlich verletzt - er kam in ein Krankenhaus. Es folgte eine Not-OP.

Der Messerstecher flüchtete nach der Attacke. Einen Tag später konnte er in Coswig (Landkreis Meißen) festgenommen werden. Er sitzt nun in U-Haft. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Durch diese brutale Attacke geriet der 37-Jährige in den Fokus der Polizei - nur dadurch fanden die Beamten den mutmaßlich gestohlenen Schmuck.