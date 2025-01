27.01.2025 12:48 4.093 Streit in Chemnitz eskaliert: Mann lebensbedrohlich verletzt, Not-OP!

In Chemnitz ist am Sonntagabend ein Mann (42) bei einem Streit in der Annaberger Straße lebensbedrohlich verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 42-Jähriger wurde bei einem Streit in Altchemnitz lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Laut Polizei kam es gegen 20.45 Uhr zu der Auseinandersetzung in Altchemnitz. In einem Lokal in der Annaberger Straße gerieten zwei Männer in Streit, dann gingen sie nach draußen. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand fügte der eine dem anderen (42/afghanische Staatsangehörigkeit) dort eine schwere Verletzung im Bereich des Oberkörpers zu", teilte die Polizei am Montag mit. Chemnitz Crime Während der Öffnungszeiten: Banksy-Kunstwerk in Chemnitz geklaut Der 42-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und musste notoperiert werden. Bei dem Tatverdächtigen, der flüchtete, soll es sich um einen Landsmann handeln. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu seiner Identität nach, die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.

