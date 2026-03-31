Bundespolizei ermittelt nach mehreren Attacken: Polizist, Zugbegleiterin und Zeuge angegriffen

Chemnitz - Die Bundespolizei im Dauereinsatz: Am Chemnitzer Hauptbahnhof hat es am Montag mehrere Auseinandersetzungen gegeben. Auch in einem Zug ist es zu einer Attacke gekommen.

Die Bundespolizei hatte am Montag am Chemnitzer Hauptbahnhof einiges zu tun. © Ralph Kunz

Der erste Fall ereignete sich am frühen Morgen. Ein Bundespolizist, der sich gerade von der Nachtschicht auf den Heimweg machen wollte, wurde im Zug nach Leipzig von einer Frau (55) angegriffen.

"Eine Zugbegleiterin sprach den Beamten vor Abfahrt des Zuges an und ersuchte um Unterstützung, die 55-Jährige von der Fahrt auszuschließen, da gegen sie ein Hausverbot vorliegt", berichtet die Bundespolizei am Dienstag.

Der Aufforderung kam die Deutsche erst einmal nach, stieg dann aber direkt in den nächsten Waggon wieder ein. Als sie den Zug erneut verlassen sollte, leistete sie Widerstand und schlug den Polizisten mit der Hand ins Gesicht. Er wurde leicht verletzt. Eine Streife brachte die 55-Jährige auf das Revier im Hauptbahnhof. Sie kassierte eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Vorfall. Im Zug von Zwickau nach Chemnitz wurde eine Zugbegleiterin von einer Jugendlichen (16) attackiert. Sie hatte festgestellt, dass bei dem Jobticket der 16-Jährigen, das vorgeschriebene Foto fehlte. Als sie die Deutsche darauf hinwies, kam es erst zum Streit, dann schlug die Jugendliche der Kontrolleurin mit der Faust ins Gesicht. Sie traf sich unterhalb des Auges.

Ein Fahrgast hatte die Attacke beobachtet und die Polizei gerufen. Der Zug wartete in Glauchau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Im Revier in Chemnitz erhielt die Jugendliche eine Anzeige wegen Körperverletzung. Anschließend wurde sie an eine Betreuerin übergeben. Die Zugbegleiterin konnte am Montag nicht mehr weiterarbeiten.