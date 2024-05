Chemnitz: 21-Jährige in Bus sexuell belästigt

Chemnitz - Eine junge Frau (21) zeigte am Dienstagabend in Chemnitz eine sexuelle Belästigung an . Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Die junge Frau stieg an der Zenti aus dem Bus. Der unbekannte Mann folgte ihr. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Der Vorfall geschah in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr.

Die 21-Jährige stieg gegen 17.35 Uhr an der Haltestelle Zeisigwaldstraße in einen Bus der Linie 51 in Richtung Zentralhaltestelle.

"Vermutlich an der Haltestelle Wilhelm-Külz-Platz stieg ein unbekannter Mann zu, welcher neben ihr Platz nahm. Während sie mit Kopfhörern Musik hörte, sei sie von dem Unbekannten am Arm und Bein gegen ihren Willen berührt worden", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Als die Frau dann gegen 17.50 Uhr an der Zentralhaltestelle ausstieg, folgte ihr der Unbekannte. Daraufhin brachte sich die 21-Jährige in einem Geschäft auf dem Neumarkt in Sicherheit und rief die Polizei, weil der Mann vor dem Laden wartete.

Der Tatverdächtige verschwand dann.

Die 21-Jährige beschrieb den Mann folgendermaßen: