Jugendliche in Chemnitzer Park ausgeraubt: Tatverdächtige gestellt
Chemnitz - In der Nacht zu Samstag wurden drei junge Leute von einem jugendlichen Trio in Chemnitz angegriffen und ausgeraubt. Einer von den Geschädigten musste im Krankenhaus behandelt werden.
Ein 17-jähriger sowie zwei 18-jährige Deutsche saßen gegen 3 Uhr auf einer Bank im Schillerpark an der Straße der Nationen und unterhielten sich, als sie von drei Jugendlichen nach Zigaretten und Bargeld gefragt wurden.
Als die drei dies verneinten, bedrängte sie das Gauner-Trio und schlug auf sie ein. Als die drei Geschädigten am Boden lagen, entriss einer der Tatverdächtigen dem Jüngsten eine Gürteltasche.
Anschließend flüchteten die zunächst unbekannten Täter Richtung Hauptbahnhof.
Die alarmierten Polizisten konnten kurze Zeit später zwei der drei mutmaßlichen Täter stellen und vorläufig mitnehmen. Dabei handelte es sich um einen 15-jährigen Syrer und einen gleichaltrigen Libanesen. Bei ihnen wurde auch zum Teil Diebesgut aus dem Park gefunden.
Erste Hinweise zum dritten Beteiligten
Die beiden 18-Jährigen wurden bei dem Angriff nur leicht verletzt. Der 17-Jährige hingegen musste zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.
Die beiden Tatverdächtigen wurden letztlich auf Weisung der Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Gegen sie wird weiter wegen Raubes ermittelt. Auch gegen den dritten flüchtigen Beteiligten liegen erste Hinweise vor, denen nachgegangen wird.
