Schon wieder! Mann schießt in Chemnitz auf Fußgänger: Täter in Psychiatrie

Chemnitz - Gleich zweimal musste die Polizei in Chemnitz am Mittwoch aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz ausrücken. Eine Person wurde verletzt.

Bereits zum zweiten Mal schoss ein Mann (41) in Chemnitz mit einer Gasdruckpistole auf einen Passanten. (Symbolbild) © 123rf/nomadsoul1

Am späten Donnerstagabend wurde die Polizei in die Limbacher Straße in Schloßchemnitz gerufen. Dort trafen sie auf einen 20-jährigen Mann, der offensichtlich zuvor von einem ihm unbekannten Mann angeschossen wurde.

Wie der 20-Jährige gegenüber der Polizei schilderte, wurde er gegen 20.30 Uhr von dem verhaltensauffälligen Tatverdächtigen angesprochen.

Als er sich daraufhin zu ihm umdrehte, soll der Mann eine Pistole gezogen und auf sein Bein geschossen haben. Anschließend sei er in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus geflüchtet.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter in einer Wohnung des Hauses ausfindig machen. Die Waffe, bei der es sich um eine Gasdruckpistole handelte, fanden sie im Hof des Wohnhauses.

Der verhaltensauffällige und polizeibekannte 41-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Der 20-Jährige wurde durch den Schuss leicht verletzt.

Bereits Anfang Juli kam es auf dem Sonnenberg zu einem Großeinsatz, weil ein 40-jähriger Mann mit einer Gasdruckpistole aus dem Fenster auf einen Passanten schoss.