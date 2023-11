Chemnitz: Drogen und Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag bei Verkehrskontrollen wieder mehrere Verstöße bei Auto-, aber auch Scooter- und Fahrradfahrern festgestellt.

In Chemnitz war ein E-Scooter-Fahrer ohne Verkehrszeichen unterwegs. Bei einer Kontrolle wurden auch noch Drogen gefunden. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter des Chemnitzer Stadtordnungsdienstes die Polizei in die Richard-Möbius-Straße in der Innenstadt gerufen. Dort war ihnen ein E-Scooter aufgefallen, an dem keine Verkehrszeichen angebracht waren. Der Fahrer (24) hatte zudem ein Tütchen Marihuana dabei.

"Beamte des Polizeireviers Chemnitz-Nordost führten vor Ort mit dem tunesischen Staatsangehörigen noch einen Drogenvortest durch, der auf Kokain und Cannabis anschlug", berichtet eine Polizeisprecherin.

Für den Tunesier folgte eine Blutentnahme. Außerdem kassierte er Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Die Drogen wurden sichergestellt.