10.02.2024 11:17 Chemnitz: Einbrecher scheitert an Tür!

In Chemnitz ist in einem Haus in der Eckstraße ein Einbrecher an einer Kellertür gescheitert.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Einbrecher in Chemnitz scheitert an Tür! Ein unbekannter Täter hat am Freitag versucht, in einen Keller einzubrechen. (Symbolbild) © Sebastian Decoret/123 RF In Schloßchemnitz wollte am gestrigen Freitag ein unbekannter Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eckstraße eindringen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen 8 und 16.20 Uhr. "Letztlich scheiterte der Langfinger an der Kellertür. Diese wurde massiv beschädigt, so dass ein Öffnen bzw. Schließen der Tür nicht möglich ist", teilte die Polizei weiter mit. Chemnitz Crime Zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Chemnitzer City-Streife schnappt Ladendieb Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Sebastian Decoret/123 RF