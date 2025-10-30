Chemnitz: Frau in Bus attackiert, Tatverdächtiger verletzt Polizisten

Chemnitz - In Chemnitz ist am Mittwochabend eine Frau (44) in einem Bus angegriffen worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen fassen.

In einem Bus der Linie 21 wurde in Chemnitz eine Frau angegriffen. (Symbolfoto) © Ralph Kunz

"Zuvor hatten zunächst drei Unbekannte in dem Bus der Linie 21 aus bislang noch nicht bekannter Ursache gewaltsam auf eine Frau (44) eingewirkt", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 18.35 Uhr soll sich der Vorfall ereignet haben.

Fahrgäste eilten der leicht verletzten Frau zu Hilfe und wählten den Notruf.

Die Angreifer verließen dann an einer Haltestelle im Bereich Dresdner Straße/Fürstenstraße den Bus und flüchteten.

Polizisten konnten einen der mutmaßlichen Täter (22) stellen. Der 22-Jährige verhielt sich aggressiv und versetzte einem Polizisten einen Kopfstoß. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.