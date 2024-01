21.01.2024 11:02 551 Chemnitz: Hausbewohner überrascht Einbrecher und wird verletzt

Am Samstagabend ist ein Einbrecher in eine Wohnung in der Ludwigstraße eingestiegen. Dort wurde er von einem Hausbewohner überrascht.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In Chemnitz wurde ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Mann konnte aber fliehen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Einbrecher hat am Samstagabend die Tür zu einer Wohnung in der Chemnitzer Ludwigstraße aufgehebelt, wurde aber überrascht. (Symbolbild) © 123RF/Levente Gyori Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße bemerkten am Samstag, gegen 19 Uhr, Geräusche in einer Wohnung, deren Mieter aber nachweislich nicht zu Hause waren. "Sie gingen dem nach und überraschten offenbar einen Einbrecher. Dieser hatte die Wohnungstür aufgehebelt, die Räume durchsucht und Brauchbares in einen Beutel gepackt", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Der mutmaßliche Einbrecher versuchte, einem Hausbewohner (47) die Situation zu erklären, dann ließ er den Beutel zurück und versuchte zu entkommen. Der 47-Jährige wollte den Mann aufhalten, wobei es zu einem Gerangel kam. Sowohl der Zeuge als auch der Einbrecher stürzten, dabei wurde der 47-Jährige verletzt. Chemnitz Crime Chemnitz: Diebe brechen erneut in Autos ein und erbeuten Geldkarte sowie Kekse Dem Verdächtigen gelang die Flucht. Ein Stehlschaden ist bei dem Einbruch nicht entstanden, aber es kam zu einem Sachschaden von etwa 500 Euro. Polizei sucht Zeugen Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt



1,70 Meter groß und kräftig



europäisches Aussehen



trug eine blaue Jacke und hatte einen dunkelblauen Rucksack dabei

sprach Deutsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, denen der beschriebene Mann im Bereich der Ludwigstraße aufgefallen ist. Wer kann Angaben zu seiner Fluchtrichtung oder seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Revier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371/387102 entgegen.

