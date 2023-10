09.10.2023 15:03 2.161 Chemnitz: Junge (12) am Schlossteich bedroht und ausgeraubt!

Ein Junge (12) wurde am Sonntag am Schlossteich in Chemnitz bedroht und ausgeraubt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Räuberische Erpressung in Chemnitz! Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde ein Junge (12) von einem unbekannten Jugendlichen am Schlossteich bedroht. Der 12-Jährige gab dem Täter daraufhin etwas Bargeld. Nun sucht die Polizei nach dem Erpresser. Ein Junge (12) wurde am Sonntag am Schlossteich in Chemnitz von einem unbekannten Jugendlichen ausgeraubt. Nun sucht die Polizei Zeugen. © Ralph Kunz Der 12-Jährige war mit seinem Fahrrad gegen 14.15 Uhr zusammen mit einem Freund (13) am Schlossteich unterwegs. An der Kreuzung Arndtplatz/Georgstraße/Promenadenstraße wurde das Duo von zwei unbekannten Jugendlichen gestoppt. Einer der beiden Unbekannten soll den 12-Jährigen daraufhin festgehalten, bedroht und Bargeld gefordert haben. Der Junge übergab anschließend dem Täter 2,50 Euro. Anschließend verschwanden die unbekannten Jugendlichen in Richtung Georgstraße/Straße der Nationen. Glücklicherweise blieb der 12-Jährige und sein Kumpel unverletzt. Als der Junge seinen Eltern von dem Vorfall erzählte, alarmierten sie die Polizei. Chemnitz Crime Chemnitz: Hier setzen Ordnungshüter bewaffnete Ladendiebe fest So wurde der Täter beschrieben:

etwa zwölf Jahre alt

ungefähr 1,55 Meter groß und dünn

schwarze Locken

dunklerer Teint

sprach gebrochen Deutsch

trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose mit grauem Aufdruck und Schuhe mit Flammensymbol

hatte einen schwarzen Rucksack dabei So wurde der Begleiter des Täters beschrieben: etwa 14 Jahre bis 15 Jahre alt

kleiner Oberlippenbart

trug einen schwarzen Pullover/Jacke, eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe und eine auffällige, rot-blonde Fellmütze Polizei sucht Zeugen: Wer kennt den Erpresser-Teenie? Nun ermittelt die Polizei wegen räuberischer Erpressung. Erste Hinweise zum Täter werden bereits geprüft, heißt es.



Dennoch werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387102 entgegen. Erst vor einer Woche schlug eine Jugendbande in Chemnitz zu: Sie raubten zwei 16-Jährige im McDonald's-Restaurant an der Zentralhaltestelle aus. Die Beamten konnten die drei mutmaßlichen Täter inzwischen schnappen.

Titelfoto: Ralph Kunz