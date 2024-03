03.03.2024 12:01 1.811 Chemnitz: Junger Mann von Maskierten beklaut

In der Turnstraße in Chemnitz sind am frühen Sonntagmorgen drei Männer von Unbekannten angesprochen worden. Einem 27-Jährigen klauten sie das Handy.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann (27) bestohlen worden. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Chemnitz-Bernsdorf wegen räuberischer Erpressung. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 3 Uhr in der Turnstraße drei junge Männer (26, 26 und 27) von drei Unbekannten angesprochen worden. Zwei der Unbekannten sollen maskiert gewesen sein. "Der dritte Beteiligte habe mit einer Pistole hantiert und die Herausgabe persönlicher Gegenstände gefordert", so die Polizei weiter. Chemnitz Crime Wenn Kinder zu Räubern werden: Mehrere Überfälle in Chemnitz durch Minderjährige Die Täter verschwanden dann unter anderem mit dem Smartphone des 27-Jährigen im Wert von circa 1500 Euro. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: jünger als die Geschädigten

zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß

schlank

helle Hautfarbe

unterhielten sich untereinander offenbar in einer osteuropäischen Sprache

einer der Maskierten, welcher der kleinste war, schien jugendlichen Alters und trug eine schwarze, gesteppte Jacke mit weißem Logo der Marke "The North Face" auf der Brust Chemnitzer Kripo sucht Zeugen zu dem Vorfall in Bernsdorf Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Es werden Zeugen gesucht, die im Bereich Reichenhainer Straße/Turnstraße im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem beschriebenen Trio machen können. Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0371 387-3448 entgegen.

