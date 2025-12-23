Chemnitz: Mann in City-Bahn geschlagen und mit Reizgas attackiert

Chemnitz - In Chemnitz ist am Montagabend ein Mann (41) in einer City-Bahn geschlagen und mit Reizgas besprüht worden.

An der Zenti in Chemnitz kam es zu dem Vorfall. (Archivfoto) © Sven Gleisberg

In der Zeit zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr kam es laut Polizei zu dem Vorfall.

In einer Bahn der Linie C13 gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Fahrgast (41) und drei unbekannten Männern.

"In der Folge schlug einer der Männer dem 41-Jährigen ins Gesicht. Danach besprühte einer der Begleiter des Angreifers den Geschädigten mit Reizgas", so die Polizei weiter.

Das Trio flüchtete dann in Richtung Falkeplatz. Rettungskräfte behandelten den leicht verletzten 41-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und geht Hinweisen zu den Tätern nach.