18-Jähriger randaliert in City-Bahn und bespuckt Lokführerin

Hainichen - Randale in City-Bahn in Hainichen ( Sachsen )!

Am Freitag randalierte ein Mann in einer City-Bahn. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag mitteilte, geschah der Vorfall bereits am vergangenen Freitagmorgen.

Gegen 7.30 Uhr begaben sich die Einsatzkräfte nach Hainichen.

"Der 18-jährige moldawische Staatsangehörige beschädigte Glasscheiben und verunreinigte die Bahn mit seinen blutigen Verletzungen", hieß es weiter.

Außerdem bedrohte der Mann den Zugbegleiter und die Lokführerin verbal. Die Frau spuckte er sogar noch an! Der 18-Jährige wurde festgenommen, erstversorgt und dann in eine Klinik gebracht.