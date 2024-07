09.07.2024 13:43 894 Chemnitz: Mann pöbelt und belästigt Passanten am Stadthallenpark

Am Montagabend fiel der Polizei am Stadthallenpark in Chemnitz ein Mann (30) auf, der herumschrie und Passanten belästigt haben soll.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Stadthallenpark in Chemnitz kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz. Am Stadthallenpark soll ein Mann (30) am Montagabend gepöbelt und herumgeschrien haben. (Archivbild) © Sven Gleisberg Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Streife gegen 22.25 Uhr im Bereich der Straße der Nationen am Stadthallenpark ein Mann auf, der herumschrie, pöbelte und Passanten offenbar belästigte. Bei der Kontrolle leistete der Mann Widerstand. "Bereits beim Erblicken der Polizisten hatte er seine Fäuste bedrohlich erhoben und war den wiederholten Aufforderungen der Beamten, dies zu unterlassen und sich auszuweisen, nicht nachgekommen", heißt es weiter. Chemnitz Crime Mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt: 15.000 Euro Schaden! Die Polizisten bleiben bei der Auseinandersetzung unverletzt. Der betrunkene 30-Jährige musste über Nacht in Polizeigewahrsam. Der Marokkaner bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: Sven Gleisberg