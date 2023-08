Chemnitz: Mann wollte Kippen klauen, nun sitzt er im Knast

Chemnitz - In der Sachsen-Allee im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf wurde am Montag ein mutmaßlicher Ladendieb (36) erwischt. Nun sitzt der Mann im Knast.

In einem Einkaufsmarkt am Thomas-Mann-Platz wollte ein 36-Jähriger Tabakwaren klauen. Nun sitzt er im Gefängnis. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Was war passiert? Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige am späten Nachmittag in einem Einkaufsmarkt am Thomas-Mann-Platz.

"Dort hatte ihn ein Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Tabakwaren aus einem Regal nahm und diese in seinen Beutel steckte. Wenig später verließ er das Geschäft, ohne die Waren im Wert von rund 245 Euro zu bezahlen", so ein Polizeisprecher.

Der Detektiv informierte daraufhin drei Mitarbeiter, die den mutmaßlichen Dieb ansprachen. Der Georgier versuchte daraufhin zu flüchten. Die Mitarbeiter konnten ihn jedoch festhalten. Der 36-Jährige wehrte sich und es kam zu einer Rangelei. Dabei wurde einer der Angestellten (41) leicht verletzt.

Als die Polizei schließlich eintraf, hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Der 36-Jährige wurde aber von den Beamten mit aufs Revier genommen.