Chemnitz: Mutmaßlicher Autodieb auf frischer Tat ertappt
Chemnitz - Erwischt! Die Chemnitzer Polizei schnappte am Montagabend einen mutmaßlichen Autodieb (24). Der Mann hatte offenbar einen Renault gestohlen und wollte davonbrettern – die Beamten machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Nun hat der junge Mann zahlreiche Anzeigen am Hals.
Gegen 20.15 Uhr machte ein Passant (33) eine ungewöhnliche Entdeckung: Er beobachte einen Mann, der versuchte, an der Frankenberger Straße mehrere Autos zu öffnen. Er zog dazu an den Fahrertüren – erfolglos. Anschließend verschwand der Mann in einen Hinterhof, knackte dort offenbar einen Renault und brauste davon.
Der Passant verständigte umgehend die Polizei. Sofort leitenden die Beamten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Mit Erfolg: Nach nur wenigen Minuten stoppten sie den Renault auf der Dresdner Straße. Am Steuer des Autos saß ein 24-jähriger Algerier.
Wenig später wurde klar, dass der junge Mann den Wagen wohl gestohlen hatte. "Es bestätigte sich der Verdacht, dass 24-Jährige den genutzten Renault zuvor entwendet hatte", teilt die Polizei mit.
Und damit nicht genug: Der junge Mann hatte außerdem keinen Führerschein, ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Cannabis und Kokain.
Mutmaßlicher Autodieb will flüchten: Polizei fasst ihn
Noch bei der Kontrolle in der Dresdner Straße flüchtete der 24-Jährige plötzlich! Er rannte über die Bahnhofstraße in Richtung Augustusburger Straße – die Polizei hinterher.
In der Augustusburger Straße konnten die Beamten den Mann wieder schnappen. Anschließend ging es aufs Revier.
Dieses durfte der mutmaßliche Autodieb wenig später wieder verlassen. "Gegenwärtig laufen gegen den 24-Jährigen die Ermittlungen wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel", heißt es abschließend von der Polizei.
In den vergangenen Wochen kam es in Chemnitz immer wieder zu Autodiebstählen – im Fokus der Verbrecher standen allerdings bislang Toyotas.
Titelfoto: 123rf/djedzura