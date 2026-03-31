Chemnitz: Mutmaßlicher Autodieb auf frischer Tat ertappt

Chemnitz - Erwischt! Die Chemnitzer Polizei schnappte am Montagabend einen mutmaßlichen Autodieb (24). Der Mann hatte offenbar einen Renault gestohlen und wollte davonbrettern – die Beamten machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Nun hat der junge Mann zahlreiche Anzeigen am Hals.

Ein mutmaßlicher Renault-Dieb (24) konnte am Montagabend in Chemnitz geschnappt werden. (Symbolfoto) © 123rf/djedzura

Gegen 20.15 Uhr machte ein Passant (33) eine ungewöhnliche Entdeckung: Er beobachte einen Mann, der versuchte, an der Frankenberger Straße mehrere Autos zu öffnen. Er zog dazu an den Fahrertüren – erfolglos. Anschließend verschwand der Mann in einen Hinterhof, knackte dort offenbar einen Renault und brauste davon.



Der Passant verständigte umgehend die Polizei. Sofort leitenden die Beamten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Mit Erfolg: Nach nur wenigen Minuten stoppten sie den Renault auf der Dresdner Straße. Am Steuer des Autos saß ein 24-jähriger Algerier.

Wenig später wurde klar, dass der junge Mann den Wagen wohl gestohlen hatte. "Es bestätigte sich der Verdacht, dass 24-Jährige den genutzten Renault zuvor entwendet hatte", teilt die Polizei mit.

Und damit nicht genug: Der junge Mann hatte außerdem keinen Führerschein, ein Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Cannabis und Kokain.