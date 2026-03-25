Toyota-Klau-Serie geht weiter! Wieder Autos in Chemnitz verschwunden

Chemnitz - Die unheimliche Toyota-Diebstahlserie in Chemnitz nimmt kein Ende! Schon wieder haben Autoknacker zwei hochwertige Autos geklaut. Immerhin: Die Polizei hat bereits eine heiße Spur - einer der mutmaßlichen Täter wurde nach einer Klau-Tour geblitzt.

Die Autoknacker geben keine Ruhe: Schon wieder sind in Chemnitz zwei hochwertige Toyotas verschwunden. (Symbolbild) © 123rf/djedzura

Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag schlugen die Autoknacker in der Bruno-Granz-Straße (Stadtteil Morgenleite) zu. Die Gangster hatten es auf einen geparkten Toyota Corolla abgesehen.

"Das graue Fahrzeug wurde im Jahr 2023 erstmals zugelassen", teilt die Polizei mit. Wie hoch der Schaden ist, konnten die Beamten bislang noch nicht sagen.

Auch ein weiterer Toyota Corolla geriet ins Visier der Verbrecher: Zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen knackten die Täter das Auto, das in der Jahnstraße (Lutherviertel) geparkt war. "Der Zeitwert des im Jahr 2024 erstmals zugelassenen Pkw Toyota beläuft sich auf ca. 35.000 Euro", so die Polizei.

Die Beamten ermitteln in beiden Fällen. Zudem wird geprüft, ob es einen Zusammenhang mit den zahlreichen Toyota-Diebstählen der vergangenen Wochen gibt. Hintergrund: Seit Anfang März haben es die Täter immer wieder auf neuwertige Toyotas in Chemnitz abgesehen - die Beamten zählen bislang 15 Fälle!

Auch am Mittwoch berichtete die Polizei wieder von einem Toyota-Diebstahl. Unbekannte klauten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh einen blauen Corolla Cross im Ortsteil Reichenbrand. "Das an der Talstraße geparkte Hybrid-Fahrzeug hat einen Zeitwert von über 30.000 Euro und war im Jahr 2024 erstmals zugelassen worden", heißt es weiter.

Weil sich die Diebstähle häufen, rät nun die Polizei zu einer mechanischen Lenkradkralle. Zudem sei es sinnvoll, das Auto mit einem zusätzlichen elektronischen Diebstahlschutz auszurüsten, heißt es.