Chemnitz: Reizgas-Attacke in Linienbus

Chemnitz - Großer Einsatz von Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg .

In einem Bus der Linie 31 wurde am Samstagabend Reizgas versprüht. © Jan Härtel/Chempic

Kurz vor 21 Uhr hatten Unbekannte einem Bus der Linie 31, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Fürstenstraße befand und in Richtung Yorckgebiet unterwegs war, Reizgas versprüht.

Die Rettungskräfte eilten zum Einsatzort. Verletzte gab es bei dem Vorfall aber nicht