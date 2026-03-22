Chemnitz: Reizgas-Attacke in Linienbus
Chemnitz - Großer Einsatz von Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg.
Kurz vor 21 Uhr hatten Unbekannte einem Bus der Linie 31, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Fürstenstraße befand und in Richtung Yorckgebiet unterwegs war, Reizgas versprüht.
Die Rettungskräfte eilten zum Einsatzort. Verletzte gab es bei dem Vorfall aber nicht
Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Verantwortlichen übernommen.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic