Chemnitz: Supermarkt-Dieb verprügelt zwei Passanten

Chemnitz - Ein Aggro-Mann (25) sorgte am Samstagnachmittag in Chemnitz für Ärger! Erst klaute der 25-Jährige in einem Discounter, anschließend verprügelte er im Suff zwei Männer (67, 57). Die Polizei schnappte den Täter - er hat nun mehrere Anzeigen am Hals.

Der völlig aggressive Mann (25) attackierte am EDEKA-Markt in der Georgstraße einen Fußgänger (67). (Archivbild) © Kristin Schmidt

Der Ärger begann gegen 16 Uhr in einem Supermarkt an der Leipziger Straße im Stadtteil Borna-Heinersdorf. Dort hatte der 25-jährige Eritreer mehrere Waren aufs Kassenband gelegt.

"Im Anschluss nahm der Mann dann noch ein Werkzeug sowie eine Flasche Wein aus der Auslage an sich. Damit passierte er ohne zu bezahlen den Kassenbereich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Waren auf dem Kassenband wurden zurückgelassen", so ein Polizeisprecher.

Etwa eine halbe Stunde später alarmierte ein Mann (67) die Polizei. Der Rentner stieg am Arndtplatz im Chemnitzer Zentrum aus seinem Auto und wurde dabei plötzlich von dem 25-jährigen Supermarkt-Dieb attackiert. Der Senior wurde leicht verletzt.



Während die Beamten vor Ort den 67-Jährigen vernahmen, schlug der Aggro-Mann wieder zu - diesmal am EDEKA-Markt an der Georgstraße, wenige Hundert Meter vom Arndtplatz entfernt.

Dort schlug er auf einen weiteren Mann (57) ein. Dieser wurde leicht verletzt.