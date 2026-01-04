Chemnitz: Supermarkt-Dieb verprügelt zwei Passanten
Chemnitz - Ein Aggro-Mann (25) sorgte am Samstagnachmittag in Chemnitz für Ärger! Erst klaute der 25-Jährige in einem Discounter, anschließend verprügelte er im Suff zwei Männer (67, 57). Die Polizei schnappte den Täter - er hat nun mehrere Anzeigen am Hals.
Der Ärger begann gegen 16 Uhr in einem Supermarkt an der Leipziger Straße im Stadtteil Borna-Heinersdorf. Dort hatte der 25-jährige Eritreer mehrere Waren aufs Kassenband gelegt.
"Im Anschluss nahm der Mann dann noch ein Werkzeug sowie eine Flasche Wein aus der Auslage an sich. Damit passierte er ohne zu bezahlen den Kassenbereich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Waren auf dem Kassenband wurden zurückgelassen", so ein Polizeisprecher.
Etwa eine halbe Stunde später alarmierte ein Mann (67) die Polizei. Der Rentner stieg am Arndtplatz im Chemnitzer Zentrum aus seinem Auto und wurde dabei plötzlich von dem 25-jährigen Supermarkt-Dieb attackiert. Der Senior wurde leicht verletzt.
Während die Beamten vor Ort den 67-Jährigen vernahmen, schlug der Aggro-Mann wieder zu - diesmal am EDEKA-Markt an der Georgstraße, wenige Hundert Meter vom Arndtplatz entfernt.
Dort schlug er auf einen weiteren Mann (57) ein. Dieser wurde leicht verletzt.
Polizei schnappt Aggro-Mann: Es hagelt Anzeigen
Schnell eilten die Beamten zum EDEKA, sie schnappten den Schläger gegen 17.30 Uhr. Ein Alkoholtest zeigte: Der 25-Jährige hatte 1,48 Promille intus.
Zudem fanden die Polizisten neben dem Gestellten das in dem Discounter gestohlene Werkzeug und stellten das Diebesgut sicher.
Anschließend ging es für den Täter aufs Polizeirevier. Nach Feststellung seiner Personalien und dem üblichen Prozedere wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gelassen.
Unterdessen laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Körperverletzung. Unklar bleibt, weshalb der 25-Jährige auf die beiden Männer offenbar völlig grundlos einschlug.
