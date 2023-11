Chemnitz: Zwei Kinder von Jugendlichen beraubt

Chemnitz - In Chemnitz wurden am Samstag zwei Kinder ausgeraubt.

Die Tat passierte auf einem Schotterplatz an der Sachsenallee, bei einem Supermarkt. © Ralph Kunz

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hielten sich zwei Freunde (12/13) am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr am Ausgang der Sachsenallee in Richtung Dresdner Straße auf. Sie bemerkten, dass ihnen offenbar zwei Jugendliche folgten. Die Kinder liefen zum Schotterplatz an einem Supermarkt. Das Duo folgte ihnen weiter und stoppte sie schließlich.

"Anschließen bedrängten sie den 12-Jährigen und hielten den 13-Jährigen fest. Die Täter nahmen sich in der Folge insgesamt 65 Euro Bargeld aus den Portmonees der Kinder und flüchteten", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Bei den beiden Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Sie werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1:

etwa 14 bis 16 Jahre alt



1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und schlank



lockige schwarze Haare



trug eine schwarze Cargohose, eine schwarze Jacke oder Pullover und weiße Sportschuhe



Täter 2:

12 bis 14 Jahre



etwas kleiner, um 1,60 Meter



dunkle, glatte Haare



trug schwarze Jogginghosen, ein schwarzes Oberteil und ebenfalls weiße Sportschuhe



Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die Tat auf dem Schotterplatz bemerkt haben oder denen die beschriebenen Jugendlichen in dem Einkaufscenter aufgefallen sind.