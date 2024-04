Chemnitz: Zwölfjähriger wird beklaut, später kassiert mutmaßlicher Täter Schläge

Am Donnerstagabend wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung in die Rathausstraße zur Zentralhaltestelle gerufen.

Der Zwölfjährige wurde von zwei Jungen in Richtung Gablenz Center gezerrt. © Ralph Kunz

Der Hintergrund der Auseinandersetzung war offenbar eine Raubstraftat am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Gablenz. Der 14-Jährige wird verdächtigt, dem Zwölfjährigen mit einem Mittäter Pullover und Schuhe geklaut zu haben.

Das Kind war gegen 14.15 Uhr in der Nähe eines Sportplatzes in der Kreherstraße zwei Jungen begegnet, mutmaßlich dem 14-Jährigen und einem Komplizen.

"Den Angaben zufolge bedrohten und packten sie ihn und sollen ihn über eine Strecke von der Straße Sachsenring, in die Geibelstraße und anschließend in die Carl-von-Ossietzky-Straße in Richtung Gablenz Center gezerrt haben. Im Bereich Hans-Ziegler-Straße gingen sie mit ihm in einen dortigen Park und schubsten ihn in ein Gebüsch, wodurch der Zwölfjährige nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitt", heißt es weiter.

Der Junge übergab dann aus Angst seinen Pullover. Dann sollen die Täter das Kind noch zu einer Haltestelle gezogen haben. Vermutlich zur Straßenbahnhaltestelle "Pappelhain" oder "Arthur-Strobel-Straße". Dort wurde der Zwölfjährige noch mal attackiert und ihm seine weißen Sneaker geraubt. Danach flüchteten die beiden.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

etwa 13 bis 14 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

einer hat schwarze lockige Haare und trug einen hellblauen Trainingsanzug

der andere hat kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Hose sowie schwarze Jacke mit blauem Reißverschluss

Zu diesem Vorfall werden noch Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 0371/3873448 an die Chemnitzer Kriminalpolizei wenden können.