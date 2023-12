Chemnitzer City-Streife erfolgreich: Dealer wandert in Knast

Am Samstag hat die City-Streife in der Chemnitzer Innenstadt einen Drogendealer erwischt. Er kam am Sonntag ins Gefängnis.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Die Chemnitzer City-Streife hat am Samstag wieder einen mutmaßlichen Dealer geschnappt. Er war nicht der Einzige, der in den vergangenen Tagen in der Innenstadt mit Drogen erwischt wurde.



Die Chemnitzer City-Streife hat in der Straße der Nationen wieder einen Drogendealer geschnappt. © Ralph Kunz Wie die Polizei mitteilte, war die City-Streife gegen 15.40 Uhr in der Straße der Nationen unterwegs. Dort kontrollierten sie zwei junge Männer (35/Libyer, 17/Tunesier). "Dabei stellten die Beamten in deren unmittelbarer Nähe mehrere Cliptütchen mit Cannabis und Haschisch fest, welche nach Zeugenhinweisen den Männern zugeordnet werden konnten", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Es stellte sich heraus, dass der Libyer kurz vor der Kontrolle einen Haschischblock sowie drei Tütchen Cannabis weggeworfen hatte. Der 17-Jährige hatte ebenfalls mehrere Cliptütchen mit Cannabis und Haschisch fallen lassen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten auch noch Bargeld in szenetypischer Stückelung bei den beiden Männern. Das Geld und die Drogen wurden sichergestellt. Die Männer kassierten Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf Anordnung der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige festgenommen und am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz in einem beschleunigten Verfahren vorgeführt. Chemnitz Crime Chemnitz: Dieb beißt Sicherheitsmann in den Arm "Es wurde Haftbefehl erlassen und dieser in Vollzug gesetzt. Der 35-Jährige befindet sich nun in einer sächsischen Justizvollzugsanstalt", so die Polizei.

