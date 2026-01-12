Chemnitzer Polizei fasst mutmaßlichen Seriendieb: Knast
Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat offenbar einen großen Fang gemacht: Am Wochenende konnten die Beamten einen mutmaßlichen Seriendieb (31) schnappen. Der Mann hatte zahlreiches Diebesgut bei sich. Unter anderem soll er auch einen Fiat-Transporter gestohlen haben. In der Nacht auf Sonntag klickten die Handschellen!
Gegen 3 Uhr wurde die Polizei zu einem Diebstahl gerufen. In einem Treppenhaus in der Reinhardtstraße verschwand ein Paar Schuhe.
Schnell machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Langfinger. Wenig später konnten die Polizisten einen 31-jährigen Aserbaidschaner schnappen. Er trug die gestohlenen Schuhe.
"Im Verlauf der Personenkontrolle fanden die Beamten bei ihm weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie ein Messer", heißt es von der Polizei. Zudem hatte der Mann den Fahrzeugschlüssel eines als gestohlen gemeldeten Fiat-Transporters (Wert: 3000 Euro) bei sich.
Was für ein Zufall: Der Lieferwagen wurde erst am Samstagabend auf dem Sonnenberg gestohlen. Ein Lieferant (32) hatte es kurz unverschlossen mit laufendem Motor nahe der Lieferanschrift abgestellt. Er wollte nur schnell Essen ausliefern.
Der Täter, vermutlich der 31-jährige Aserbaidschaner, nutzte die Situation aus und brauste davon!
Polizei entdeckt zahlreiches Diebesgut in gestohlenem Transporter: Verdächtiger in U-Haft
Die Polizei konnte den gestohlenen Fiat-Transporter in der Uhlandstraße wiederfinden. Das Fahrzeug war mit allerhand Diebesgut beladen, heißt es.
"Einen Teil der Beladung konnten die Beamten bereits vorangegangenen Diebstahlshandlungen im Chemnitzer Stadtgebiet zuordnen", so die Polizei.
Sie prüft nun, ob der 31-Jährige für die Diebstähle der Beute im Transporter verantwortlich ist.
Noch am Samstag wurde der Mann vorläufig festgenommen. Am Sonntag ging es zu einem Haftrichter. Er schickte den mutmaßlichen Seriendieb in U-Haft.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/dziurek