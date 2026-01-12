Chemnitzer Polizei fasst mutmaßlichen Seriendieb: Knast

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat offenbar einen großen Fang gemacht: Am Wochenende konnten die Beamten einen mutmaßlichen Seriendieb (31) schnappen. Der Mann hatte zahlreiches Diebesgut bei sich. Unter anderem soll er auch einen Fiat-Transporter gestohlen haben. In der Nacht auf Sonntag klickten die Handschellen!

Die Polizei verhaftete am Wochenende einen mutmaßlichen Seriendieb (31) in Chemnitz. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/dziurek

Gegen 3 Uhr wurde die Polizei zu einem Diebstahl gerufen. In einem Treppenhaus in der Reinhardtstraße verschwand ein Paar Schuhe.



Schnell machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Langfinger. Wenig später konnten die Polizisten einen 31-jährigen Aserbaidschaner schnappen. Er trug die gestohlenen Schuhe.

"Im Verlauf der Personenkontrolle fanden die Beamten bei ihm weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie ein Messer", heißt es von der Polizei. Zudem hatte der Mann den Fahrzeugschlüssel eines als gestohlen gemeldeten Fiat-Transporters (Wert: 3000 Euro) bei sich.

Was für ein Zufall: Der Lieferwagen wurde erst am Samstagabend auf dem Sonnenberg gestohlen. Ein Lieferant (32) hatte es kurz unverschlossen mit laufendem Motor nahe der Lieferanschrift abgestellt. Er wollte nur schnell Essen ausliefern.

Der Täter, vermutlich der 31-jährige Aserbaidschaner, nutzte die Situation aus und brauste davon!