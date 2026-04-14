Diebe plündern Baustellen: Ist eine Bande unterwegs?
Chemnitz/Grünhain-Beierfeld - Ist hier eine Einbrecherbande am Werk? In den vergangenen Tagen wurden in Chemnitz und im Erzgebirge mehrere Container auf Baustellen aufgebrochen.
Die Täter schlugen in gleich mehreren Stadtteilen zu und plünderten Container unter anderem in Siegmar, Markersdorf und an der A4 in Grüna.
An der Autobahn entfernten Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag die Vorhängeschlösser an zwei Baucontainern und verschafften sich dann Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei klauten sie mehrere Werkzeuge, darunter eine Rüttelplatte, einen Stampfer, einen Trennschleifer und einen Bohrhammer.
Auch in der Mauersbergerstraße schlugen die Diebe zu und verschafften sich auf gleiche Weise Zutritt. Sie klauten ebenfalls mehrere Werkzeuge. Der Schaden liegt bei insgesamt rund 20.000 Euro.
Im selben Zeitraum gab es ebenfalls einen Einbruch auf ein Baustellengelände in der Robert-Siewert-Straße. Besonders dreist: Die Täter nutzten einen abgestellten Radlader, um Sicherungshindernisse von den Containern zu entfernen.
Danach brachen sie in insgesamt vier Container ein und klauten eine noch unbekannte Menge Werkzeuge.
Weiterer Einbruch in Dittersdorfer Straße in Chemnitz
"Von einer unweit entfernten Baustelle in der Dittersdorfer Straße entwendeten Unbekannte zudem eine Rüttelplatte", berichtet eine Polizeisprecherin. Der Stehlschaden beträgt mindestens 20.000 Euro.
Ob eine Bande auf den Baustellen unterwegs war, ist noch unklar. Die Polizei prüft laut TAG24-Nachfrage, ob es zwischen den einzelnen Fällen Zusammenhänge gibt.
Auch im Umland waren Baustellen-Diebe unterwegs. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verschafften sie sich in Grünhain-Beierfeld an der Zwönitzer Straße Zutritt zu einem Container und klauten Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro.
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