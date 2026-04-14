Diebe plündern Baustellen: Ist eine Bande unterwegs?

Chemnitz/Grünhain-Beierfeld - Ist hier eine Einbrecherbande am Werk? In den vergangenen Tagen wurden in Chemnitz und im Erzgebirge mehrere Container auf Baustellen aufgebrochen.

In Chemnitz haben Diebe auf insgesamt vier Baustellen Container aufgebrochen. Ist hier eine Bande am Werk? (Symbolfoto) © 123RF/couperfield

Die Täter schlugen in gleich mehreren Stadtteilen zu und plünderten Container unter anderem in Siegmar, Markersdorf und an der A4 in Grüna.

An der Autobahn entfernten Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag die Vorhängeschlösser an zwei Baucontainern und verschafften sich dann Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei klauten sie mehrere Werkzeuge, darunter eine Rüttelplatte, einen Stampfer, einen Trennschleifer und einen Bohrhammer.

Auch in der Mauersbergerstraße schlugen die Diebe zu und verschafften sich auf gleiche Weise Zutritt. Sie klauten ebenfalls mehrere Werkzeuge. Der Schaden liegt bei insgesamt rund 20.000 Euro.

Im selben Zeitraum gab es ebenfalls einen Einbruch auf ein Baustellengelände in der Robert-Siewert-Straße. Besonders dreist: Die Täter nutzten einen abgestellten Radlader, um Sicherungshindernisse von den Containern zu entfernen.

Danach brachen sie in insgesamt vier Container ein und klauten eine noch unbekannte Menge Werkzeuge.