Drei Fahndungen und ein Haftbefehl: Mann am Chemnitzer Hauptbahnhof geschnappt

Chemnitz - Am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde am Mittwoch ein Mann (33) verhaftet. Gegen ihn lag nicht nur ein Haftbefehl vor, es lagen auch drei Fahndungsausschreibungen gegen ihn vor.

Die Bundespolizei kontrollierte am Mittwoch einen Russen (33) am Chemnitzer Hauptbahnhof, dann klickten die Handschellen. (Archivfoto) © 123rf/dibrova/Sven Gleisberg

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Beamte den 33-Jährigen gegen 16 Uhr entdeckt. Der alkoholisierte Mann hatte offensichtlich keine Reiseabsichten, deshalb kontrollierten ihn die Polizisten.

Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Russen ein Untersuchungshaftbefehl aus Leipzig wegen Urkundenfälschung vorlag. "Weiterhin bestanden drei Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung verschiedener Behörden wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Betruges", so die Bundespolizei.

Doch damit nicht genug. Auch die Sicherstellung seines Führerscheins war ausgeschrieben.

Als die Polizisten den 33-Jährigen in den Diensträumen durchsuchten, fanden sie eine Totalfälschung eines russischen Führerscheins.