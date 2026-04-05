Drei Überfälle an Ostersonntag in Chemnitz: Zwei Personen verletzt

Chemnitz - In den frühen Morgenstunden wurden in Chemnitz drei Personen überfallen. Die Polizei prüft noch einen möglichen Zusammenhang.

In der Fürstenstraße kam es zu zwei Überfällen. © Jan Härtel

Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei in die Fürstenstraße Kreuzung Zietenstraße auf dem Sonnenberg gerufen.

Dort wurde ein Mann zunächst von einem Unbekannten verfolgt, der ihm schließlich den Weg versperrte und nach einer Zigarette fragte.

Als der Geschädigte dies verneinte, durchsuchte ihn der Täter zunächst nach Wertgegenständen. Anschließend schlug er ihm ins Gesicht, bevor weitere Personen hinzukamen und den Geschädigten zu Boden rangen.

Durch den ersten Täter wurde dem Mann noch einmal ins Gesicht getreten, bevor die ganze Gruppe von ihm abließ und der Geschädigte flüchten konnte.

Der unbekannte Haupttäter trug einen schwarzen Hoodie. Weiteres ist derzeit über die Täter nicht bekannt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht nötig.

Gestohlen wurde letztendlich nichts.