Drei Überfälle an Ostersonntag in Chemnitz: Zwei Personen verletzt
Chemnitz - In den frühen Morgenstunden wurden in Chemnitz drei Personen überfallen. Die Polizei prüft noch einen möglichen Zusammenhang.
Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei in die Fürstenstraße Kreuzung Zietenstraße auf dem Sonnenberg gerufen.
Dort wurde ein Mann zunächst von einem Unbekannten verfolgt, der ihm schließlich den Weg versperrte und nach einer Zigarette fragte.
Als der Geschädigte dies verneinte, durchsuchte ihn der Täter zunächst nach Wertgegenständen. Anschließend schlug er ihm ins Gesicht, bevor weitere Personen hinzukamen und den Geschädigten zu Boden rangen.
Durch den ersten Täter wurde dem Mann noch einmal ins Gesicht getreten, bevor die ganze Gruppe von ihm abließ und der Geschädigte flüchten konnte.
Der unbekannte Haupttäter trug einen schwarzen Hoodie. Weiteres ist derzeit über die Täter nicht bekannt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht nötig.
Gestohlen wurde letztendlich nichts.
Mann zu Boden geschlagen
In etwa zur selben Zeit war eine Frau ebenfalls in der Fürstenstraße unterwegs, als von hinten drei unbekannte Männer angerannt kamen.
Einer von ihnen entriss der Geschädigten im Vorbeilaufen die Handtasche, bevor diese reagieren konnte.
Die drei dunkel gekleideten Personen flüchteten über die Markusstraße und die Ludwig-Kirch-Straße bis zur Gießerstraße. Die Geschädigte blieb unverletzt.
Gegen 2.45 Uhr erfolgte der dritte Raub. Als ein Mann im Bereich der Reineckerstraße in Gablenz auf seinem Heimweg eine Pause einlegte, kamen drei unbekannte Personen auf ihn zu.
Eine schlug ihm mit einem unbekannten Gegenstand unvermittelt auf den Hinterkopf. Der Geschädigte wurde kurzzeitig bewusstlos und ging zu Boden. Als er wieder zu sich kam, sah er die drei Täter mit seiner Weste, seinen Schuhen und seiner Bauchtasche davon laufen.
Auch er wurde leicht verletzt, benötigte jedoch ebenfalls keine medizinische Betreuung.
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Polizei sucht nach Zeugen
Insgesamt entstand in der Nacht laut Polizeiangaben ein Stehlschaden von 920 Euro. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen im Bereich konnten bislang zu keiner der drei Taten Täter festgestellt und bekannt gemacht werden.
Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat eine der Taten beobachtet und kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 3873448 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel, 123RF/fermate